підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 15:37 8
Транспорт 2020-01-29T15:51:33+02:00
Українські Новини
МАУ має намір припинити польоти з Києва в Санью через коронавірус в Китаї

МАУ має намір припинити польоти з Києва в Санью через коронавірус в Китаї

Ярина Вацяк
МАУ, Китай, Київ-Санья, Коронавірус
Літак МАУ
Літак МАУ

В той час, як кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу перевищило шість тисяч, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір призупинити польоти з Києва в Санью (Китай) у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса в Китаї попередньо до 24 лютого.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Авіаперевізник туроператор погодили припинення рейсів за цим напрямом попередньо до 24 лютого 2020 року і остаточної нормалізації ситуації", - сказано в ньому.

Наголошується, що найближчі рейси "Київ - Санья - Київ" будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів.

Рейси з Саньї пройдуть за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого.

Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

В Україні наразі не зафіксовано випадки зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай), однак Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Одним з кінцевих бенефіціарів МАУ є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, готовність України боротися з епідеміями оцінили "нижче середнього".

Тим часом, Супрун розвіяла міфи про китайський коронавірус.

Більше новин про: МАУ Китай Київ-Санья Коронавірус

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів
Новини
Майже половина українців проти імпорту газу з Росії, - опитування 16:56
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2% 16:32
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників 16:30
Федерація роботодавців заявила про свавілля силовиків щодо "Укрлендфармінгу" 16:24
Росія хоче спростити отримання громадянства для українців 16:07
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
Гончарук та ЄС домовилися ні за що не повертати Приватбанк Коломойському
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok