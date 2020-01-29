МАУ має намір припинити польоти з Києва в Санью через коронавірус в Китаї

В той час, як кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу перевищило шість тисяч, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір призупинити польоти з Києва в Санью (Китай) у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса в Китаї попередньо до 24 лютого.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Авіаперевізник туроператор погодили припинення рейсів за цим напрямом попередньо до 24 лютого 2020 року і остаточної нормалізації ситуації", - сказано в ньому.

Наголошується, що найближчі рейси "Київ - Санья - Київ" будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів.

Рейси з Саньї пройдуть за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого.

Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого.

В Україні наразі не зафіксовано випадки зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай), однак Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Одним з кінцевих бенефіціарів МАУ є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, готовність України боротися з епідеміями оцінили "нижче середнього".

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