МАУ має намір припинити польоти з Києва в Санью через коронавірус в Китаї

В той час, як кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу перевищило шість тисяч, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір призупинити польоти з Києва в Санью (Китай) у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса в Китаї попередньо до 24 лютого. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Авіаперевізник туроператор погодили припинення рейсів за цим напрямом попередньо до 24 лютого 2020 року і остаточної нормалізації ситуації", - сказано в ньому. Наголошується, що найближчі рейси "Київ - Санья - Київ" будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів. Рейси з Саньї пройдуть за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого. Раніше туристичний оператор компанія Join Up заявила, що має намір повернути своїх туристів з острова Хайнань (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавіруса в країні до 2 лютого. В Україні наразі не зафіксовано випадки зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай), однак Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій. Одним з кінцевих бенефіціарів МАУ є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський. Як повідомляли Українські Новини, готовність України боротися з епідеміями оцінили "нижче середнього". Тим часом, Супрун розвіяла міфи про китайський коронавірус.