Готовність України боротися з епідеміями оцінили "нижче середнього"

Україна не готова до епідемій

Україна не готова до епідемій

В той час, як Міністерство охорони здоров'я України посилило заходи безпеки у зв'язку з поширенням коронавіруса 2019-nCoV, Global Health Security Index склали рейтинг готовності країн боротися з епідеміями. Україна отримала 38 балів із 100. Це свідчить про те, що Україна не особливо готова до можливих епідемій. Про це повідомляє Українська Правда.

Повідомляється, що в рейтинг увійшло 195 країн. Україна отримала 38 балів із 100 і зайняла 94 позицію. Трохи вище виявилися Зімбабве (38,2), Республіка Сьєрра-Леоне (38,2) і Домініканська республіка (38,3). Нижче виявилися Сінегал (37,9), Нігерія (37,8), Іран (37,7) та інші країни.

Рейтинг країн. Скріншот: Global Health Security Index

У першу десятку ввійшли такі країни: США (83,5), Великобританія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5), Канада (75,3), Тайланд (73,2), Швеція (72,1), Данія (70,4), Південна Корея (70,2) і Фінляндія (68,8).

10 країн, які найкраще готові до эмидемиям. Скріншот: Global Health Security Index

А Китай, в якому зараз прогресує коронавірус 2019-nCoV, займає 51 місце. Він отримав 48,2 бали.

Як повідомляли Українські Новини, по всьому світу більше шести тисяч людей заразилися коронавірусом.

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