Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди

За прогнозом погоди на 30 січня циклон поступово залишатиме територію України. Опади пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях - дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

Від Атлантики через північ Великої Британії до Скандинавії і далі, як бачите, вишикувалися циклони з різними ніжними жіночими іменами. Наш, який зумовлює сьогодні й завтра нестійку погоду в Україні, без імені, бо - малюк балтійської Lolita. Проте прудкості в ньому достатньо.

В Центрі, на Півдіні, а в денні години й на східна частині України 30 січня без опадів та з помірним південно-західним вітром.

Температура повітря становитиме протягом дня -1..+4 градуси, на Півдні +4..+7 градусів.

Прогноз погоди. карта зі сторінки Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, у деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Тим часом, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота досягає 4,5 м.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.