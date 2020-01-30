підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новини
  • Життя
  • Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди
30 січня 2020, четвер, 06:00 4 Карта
Життя 2020-01-30T07:30:04+02:00
Українські Новини
Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди

Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди

Ярина Вацяк
Снег, Циклон, погода в Україні, Прогноз погоди, Погода
Мокрий сніг. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Мокрий сніг. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

За прогнозом погоди на 30 січня циклон поступово залишатиме територію України. Опади пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях - дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

Від Атлантики через північ Великої Британії до Скандинавії і далі, як бачите, вишикувалися циклони з різними ніжними жіночими іменами. Наш, який зумовлює сьогодні й завтра нестійку погоду в Україні, без імені, бо - малюк балтійської Lolita. Проте прудкості в ньому достатньо.

В Центрі, на Півдіні, а в денні години й на східна частині України 30 січня без опадів та з помірним південно-західним вітром.

Температура повітря становитиме протягом дня -1..+4 градуси, на Півдні +4..+7 градусів.

Прогноз погоди. карта зі сторінки Наталки Діденко Прогноз погоди. карта зі сторінки Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, у деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Тим часом, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота досягає 4,5 м.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Більше новин про: Снег Циклон погода в Україні Прогноз погоди Погода

У середу всією Україною пройде сильний сніг, вітер...
На Україну насувається циклон і морози: прогноз по...
Похолодає до -9, пройдуть снігопади з ураганним ві...
Мокрий сніг, дощі і сильний вітер: синоптик попере...
У Зеленського немає заяви Гончарука про відставку
В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Новини
Бойовики обстріляли позиції українських військових із забороненої зброї 08:26
Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації 08:25
Аваков з'їздив у закордонні відрядження за 141 тис. гривень у минулому році 08:23
За роки незалежності в Україні зникло понад 10 тисяч річок 07:21
Єлизавета Ясько Фото: Facebook
До депутатства нинішня глава делегації України в ПАРЄ Ясько декларувала заробітки на рівні 7 тис грн на місяць 07:07 Документ
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар 13:35
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok