Спасатели объявили штормовое предупреждение для части Украины

В некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Ночью 29 января и днем 31 января значений снег, метели (на Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м\/с. Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности). В Нацполиции призывают водителей быть осторожными на дорогах. Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января. Тем временем, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м