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28 января 2020, вторник, 23:30 106
Общество 2020-01-28T23:35:54+02:00
Українські Новини
Спасатели объявили штормовое предупреждение для части Украины

Спасатели объявили штормовое предупреждение для части Украины

Ярина Вацяк
Прогноз погоды, Непогода, метели, Снег, Шквальный ветер, Погода на завтра, Штормовое предупреждение, Ухудшение погоды, Погода
Снег
Снег

В некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Ночью 29 января и днем ​​31 января значений снег, метели (на Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

В Нацполиции призывают водителей быть осторожными на дорогах.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января.

Тем временем, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м

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