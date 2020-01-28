Спасатели объявили штормовое предупреждение для части Украины

В некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Ночью 29 января и днем ​​31 января значений снег, метели (на Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

В Нацполиции призывают водителей быть осторожными на дорогах.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее дали прогноз погоды до конца января.

Тем временем, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м