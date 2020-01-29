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29 січня 2020, середа, 14:44 14
Кабмін 2020-01-29T16:00:03+02:00
Українські Новини
Головою Держкіно стала екс-заступник голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Головою Держкіно стала екс-заступник голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Елизавета Кесельман
Держкіно, Голова Держкіно, Кабмін, Марина Кудерчук
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив в месенджері Телеграм, передають Українські Новини

"Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук", - написав він.

39-річна Кудерчук з листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації. До цього вона була директором "Кіноконцертного залу ім. А. Довженка" в Запоріжжі.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно.

21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка.

Також режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко у листопаді подавав декларацію як кандидат на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

Крім того Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу".

Раніше НАБУ закрило справа проти кінокомпанії Зеленського.

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