Головою Держкіно стала екс-заступник голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив в месенджері Телеграм, передають Українські Новини

"Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук", - написав він.

39-річна Кудерчук з листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації. До цього вона була директором "Кіноконцертного залу ім. А. Довженка" в Запоріжжі.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно.

21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка.

Також режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко у листопаді подавав декларацію як кандидат на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

Крім того Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу".

Раніше НАБУ закрило справа проти кінокомпанії Зеленського.