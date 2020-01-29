Головою Держкіно стала екс-заступник голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук. Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив в месенджері Телеграм, передають Українські Новини "Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук", - написав він. 39-річна Кудерчук з листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації. До цього вона була директором "Кіноконцертного залу ім. А. Довженка" в Запоріжжі. Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно. 21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка. Також режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко у листопаді подавав декларацію як кандидат на посаду голови Державного агентства з питань кіно. Крім того Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу". Раніше НАБУ закрило справа проти кінокомпанії Зеленського.