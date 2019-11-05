Режиссер "Слуги народа" Кирющенко хочет возглавить Госкино

Режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко подал декларацию как кандидат на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино после отставки Ильенко.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Декларация подана 30 октября. Кирющенко родился в Харькове в 1964 году, долгое время жил и работал в Москве, получил российское гражданство.

Он снял 3 сезона сериала "Слуга народа", в котором снимался действующий Президент Владимир Зеленский. Кроме того, Кирющенко является режиссером российских сериалов "Моя прекрасная няня" и "Воронины".

Согласно информации СМИ, в 2015 году он получил вид на жительство в Украине. В декларации Кирющенко указал земельный участок в России площадью 969 кв. м, квартиру в Киеве площадью 47 кв. м, а также жилой дом площадью 45,1 кв. м и земельный участок площадью 322 кв. м в Славянске (Донецкая область), которые принадлежат его жене.

Он задекларировал доход от занятия предпринимательской деятельностью 3,6 млн гривен и 120 тыс. гривен заработной платы от ООО "Кіностолиця", 340 тыс. долларов наличными и 599 тыс. рублей в банке РСИ в Москве.

Также, согласно данным Единого реестра е-деклараций, на должность председателя Госкино претендуют генеральный продюсер телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, директор киевских кинотеатров "Магнат" и Boomer Сергей Зленко и владелец ООО "Дія фільм" Алексей Пантелеев.

Как сообщали Українськi Новини, Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа". Тем временем НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского.