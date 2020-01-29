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29 січня 2020, середа, 21:00 6
Суспільство 2020-01-29T21:30:01+02:00
Українські Новини
Снігові дощі зі шквалистим вітром: прогноз погоди в Україні на четвер

Снігові дощі зі шквалистим вітром: прогноз погоди в Україні на четвер

Надежда Комендантова
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Прогноз погоди. Фото: dumskaya.net
Прогноз погоди. Фото: dumskaya.net

В той час, як синоптик попередила про прихід циклону і колапс на дорогах України, 30 січня в Києві хмарно, мокрий сніг, вночі слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі і вдень -2...-7 градусів, вдень -2...-7 градусів. У Моршині мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси. У Трускавці мокрий сніг, температура вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. У Сваляві мокрий сніг, температура вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно, мокрий сніг, вночі та вранці слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі дощ і мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці на дорозі місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Криму хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.

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