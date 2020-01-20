В Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю

В понедельник, 20 января, в Украине температура воздуха будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0..+4 градуса, на востоке местами 0..-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнейшую Атлантику и север Скандинавии. Украина также окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, среди сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить", - написала она.

В Киеве 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​около 0..+2 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 21 января, в Украине сохранится подобная синоптическая ситуация.

А уже со среды, 22 января, по всей территории страны следует ожидать осадки - мокрый снег с дождем. Сухо будет только на юге Украины.

В четверг, 23 января, по прогнозу погоды на неделю, снег ожидается по всей территории Украины. В Киеве 0..-2 мороза.

Уже в пятницу, 24 января, осадки прекратятся. Температура воздуха 0..-2. На западе +1.. +4 градуса.

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Кроме того, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.