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29 січня 2020, середа, 14:18 28
Силові структури 2020-01-29T16:30:03+02:00
Українські Новини
Венедіктова подає в суд на журналістів "Української правди"

Венедіктова подає в суд на журналістів "Української правди"

Надежда Комендантова
ДБР, ДБР України, Ірина Венедіктова, Українська правда
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова, яка призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова, має намір подати в суд позов на журналістів "Української правди" у зв'язку з поширенням, за її словами, недостовірної інформації про її сім'ю, зокрема про те, що чоловік Венедиктової нібито впливає на кадрову політику в ДБР.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Неправдива і нічим не підкріплена інформація, спрямована на дискредитацію мене і бюро. Буде позов до суду", - повідомила вона.

За її словами, її чоловік ніяк не впливає на кадрову політику ДБР і навіть не знайомий з Русланом Бірюковим, який, за даними ЗМІ, завдяки йому був призначений радником Венедиктової.

Раніше ЗМІ повідомили, що чоловік Венедиктової, співробітник кіберполіції Денис Колесник супроводжує її на важливих зустрічах і має вплив на кадрову політику ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедиктова.

Вона була головою комітету Ради з питань правової політики, але Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Венедиктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

 

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