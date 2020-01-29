Криклій пропонує призначати керівників держкомпаній без конкурсу

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вніс на розгляд Кабінету Міністрів законопроект, яким пропонує без конкурсу призначати керівників державних підприємств, які мають сформовані наглядові ради в той час, як керівники трьох держпідприємств отримують зарплату більше, ніж у Дональда Трампа.

Відповідний проект змін було внесено 24 січня, пишуть "Наші гроші".

В поданих у ряду документах міністерство спрогнозувало, що реалізація акта сприятиме оперативному вирішенню питання призначення керівника у разі виникнення вакансії.

В пояснювальній записці Мінінфраструктури вказало, що ст. 11 Закону "Про управління об’єктами державної власності", визначено, що у державних унітарних підприємствах, та господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі, наглядова рада утворюється, ліквідовується та її діяльність організовується у порядку, що визначає Кабмін. Цей порядок повинен переглядатися не рідше одного разу на п’ять років. В останній раз це було зроблено в 2017 році.

Документ Мининфраструктуры. Скриншот: "Наші гроші"

Також Закон "Про управління…." відносить до виключно компетенції наглядової ради держпідприємства, зокрема, призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди, укладання ірозірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

Міністерство вказало, що для великих держпідприємств належною практикою вважається використання професійних консультантів з добору персоналу.

До цього законодавство робило виключення на призначення без кадрового конкурсу керівників підприємств, які належать НАК "Нафтогаз України", підприємств концерну "Укроборонпром", ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", АТ "Укрзалізниця", держбанків та ще поодинокі виключення.

За даними Мінінфраструктури, на сьогодні наглядові ради вже утворені у "Нафтогаз України", "Магістральні газопроводи України", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укрпошта", "Прозорро. Продажі", Поліграфкомбінат "Україна", "Адміністрація морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Щодо "Нафтогазу", то в березні минулого року Кабмін вніс зміни до статуту компанії, наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

На брифінгу після закінчення засідання уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук не зміг відповісти на запитання журналістів, чи ухвалив уряд запропоновані Міністерством інфраструктури зміни.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський вирішив не відправляти главу уряду у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну і держкомпаній.

Тим часом, директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати в грудні, а Мустафа Найєм в "Укроборонпрому" в грудні отримав 486,6 тис. Гривень. зарплати.