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  • Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
24 января 2020, пятница, 15:45 80
Политика 2020-01-24T16:49:26+02:00
Українські Новини
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре

Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре

Ярина Вацяк
Полиграфкомбинат Украина, Зарплаты, зарплаты чиновников, Юрий Онищенко
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

Директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина" Юрий Онищенко получил 600 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 3 января Онищенко получил 147 194 гривны зарплаты по основному месту работы - полиграфкомбинат "Украина".

Также 16 января Онищенко задекларировал получение еще 452 166 гривен зарплаты на том же предприятии.

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Кабинет Министров согласовал назначение директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина" Юрия Онищенко в мае 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен зарплаты.

Тем временем, в 2020 директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет получать 1,9 млн гривен зарплаты. 

Ранее Президент Владимир Зеленский решил не отправлять главу правительства Алексея Гончарука в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.

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