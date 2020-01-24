Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре

Директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина" Юрий Онищенко получил 600 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 3 января Онищенко получил 147 194 гривны зарплаты по основному месту работы - полиграфкомбинат "Украина".

Также 16 января Онищенко задекларировал получение еще 452 166 гривен зарплаты на том же предприятии.

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Кабинет Министров согласовал назначение директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина" Юрия Онищенко в мае 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен зарплаты.

Тем временем, в 2020 директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет получать 1,9 млн гривен зарплаты.

Ранее Президент Владимир Зеленский решил не отправлять главу правительства Алексея Гончарука в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.