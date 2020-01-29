Венедіктова не збирається звільняти свого заступника Бабікова, який був адвокатом Януковича

Виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова не має наміру звільняти заступник директора Олександра Бабікова, який був адвокатом колишнього президента Віктора Януковича.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Держбюро розслідувань.

"Для цього немає підстав", - сказало джерело.

За його словами, Бабіков дійсно був адвокатом Януковича, але брав участь у суді як стажист адвоката, оскільки до адвокатури працював у ГПУ прокурором і має 21 рік прокурорського стажу, але адвокатура - зовсім інший підхід.

Як повідомляли Українські Новини, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

28 січня слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол ("Народний фронт") громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг Бабікова.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що заступник директора ДБР захищав Януковича в суді.