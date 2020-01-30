В Україні закодіровали 23 супутникових каналів. Що робити абонентам

З 28 січня частина українців, які користувалися "супутниковими тарілками", втратили 23 популярних телеканали. Українські Новини з'ясовували, як повернути улюблені телепередачі.

Після кодування, в українців залишиться ще близько 90 доступних для безкоштовного перегляду телеканалів різної спрямованості. За словами члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського, з отриманням якісної інформації в українців проблем виникнути не повинно.

"Інформаційного контенту у відкритому доступі сьогодні з надлишком. Зате після кодування буде дефіцит розважального контенту. Якщо сьогодні інформаційні та громадські медіа будуть давати більше розважального контенту (фільмів, серіалів), то, думаю, вони від цього тільки виграє і отримають нову аудиторію", - розповів Костинский в інтерв'ю НВ.

Колишні канали українці теж зможуть дивитися - як за допомогою тарілок, так і кількома альтернативними способами.

Підписка

Щоб дивитися супутникове телебачення, доведеться купити спеціальний тюнер з вбудованою системою кодування Verimatrix. Зараз такий пристрій коштує тисячі дев'яносто дев'ять гривень. Тюнер повинен бути маркований позначкою «УТБ» ( «Українське телебачення»). Після цього потрібно оформити підписку на одну з двох DTH-платформ: Viasat і XtraTV. Вартість пакета послуг від провайдерів коливається в проміжку від 55 до 249 гривень на місяць. Провайдери пропонують різні пакети послуг і різні набори каналів, серед яких є присвячені спорту або природі. Також серед них будуть і ті, які зникли з безкоштовного мовлення напередодні.

Які тарифи пропонує провайдер Viasat. Скріншот сайту

Які тарифи пропонує провайдер Xtra TV. Скріншот сайту

Дивитися те, що залишиться

Глядачі не залишаться без безкоштовного контенту навіть якщо не будуть ні на що підписуватися. У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів. Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні "112 Україна", "Прямий", "5 канал", "Еспрессо ТВ", громадський мовник "Перший національний" (UA: Перший) і ін.

Перейти на Т2

Можна купити DVB-T2 і користуватися більше ніж 20 каналами цифрового ефірного телебачення. Більшість з них - це як раз ті, які 28 січня закінчили своє безкоштовне мовлення. У деяких областях безкоштовних каналів більше, в деяких менше.

Підключити кабельне телебачення

Сьогодні в Україні є два великих провайдера кабельного телебачення. Це "Тріолан" і "Ланет". Вартість пакета послуги на місяць - від 59 гривень, але з ростом популярності кабельного тарифи можуть рости.

Тарифи від провайдера Triolan. Скріншот сайту

Тарифи від провайдера Lanet. Скріншот сайту

Інтернет-телебачення

IPTV і ОТТ-платформи дозволяють дивитися будь-які телеканали на комп'ютерах, смартфонах і будь-яких інших пристроях всюди, де є швидкий інтернет. Це сервіси Megogo, OLL. TV, Divan. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV, Prosto TV, Kyivstar TV, Volia Smart TV і YouTube. Вони пропонують платити за свої послуги від 80 гривень на місяць.

Щоб підключити канали, потрібно зв'язатися з обраним провайдером і оформити заявку на певний пакет послуг. У випадку зі супутниковим телебаченням, провайдер навіть висилає "Новою Поштою" TV-тюнер - спеціальний приймач, який буде приймати супутниковий сигнал.

Як повідомляли Українські Новини, провайдери заздалегідь повідомляли про скоре припинення безкоштовного супутникового мовлення 23 українських каналов.

До цього стало відомо, в яких онлайн-кінотеатрах укракінци зможуть дивитися улюблені фільми і серіали.