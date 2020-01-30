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30 січня 2020, четвер, 06:21 16
ЗМІ 2020-01-30T08:45:02+02:00
Українські Новини
В Україні закодіровали 23 супутникових каналів. Що робити абонентам

В Україні закодіровали 23 супутникових каналів. Що робити абонентам

Кира Молчанова
Телебачення, Українське телебачення, Кабельне ТБ, Супутникове ТБ
Як продовжити дивитися улюблені канали. Фото: Рixabay.
Як продовжити дивитися улюблені канали. Фото: Рixabay.

З 28 січня частина українців, які користувалися "супутниковими тарілками", втратили 23 популярних телеканали. Українські Новини з'ясовували, як повернути улюблені телепередачі.

Після кодування, в українців залишиться ще близько 90 доступних для безкоштовного перегляду телеканалів різної спрямованості. За словами члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського, з отриманням якісної інформації в українців проблем виникнути не повинно.

"Інформаційного контенту у відкритому доступі сьогодні з надлишком. Зате після кодування буде дефіцит розважального контенту. Якщо сьогодні інформаційні та громадські медіа будуть давати більше розважального контенту (фільмів, серіалів), то, думаю, вони від цього тільки виграє і отримають нову аудиторію", - розповів Костинский в інтерв'ю НВ.

Колишні канали українці теж зможуть дивитися - як за допомогою тарілок, так і кількома альтернативними способами.

Підписка

Щоб дивитися супутникове телебачення, доведеться купити спеціальний тюнер з вбудованою системою кодування Verimatrix. Зараз такий пристрій коштує тисячі дев'яносто дев'ять гривень. Тюнер повинен бути маркований позначкою «УТБ» ( «Українське телебачення»). Після цього потрібно оформити підписку на одну з двох DTH-платформ: Viasat і XtraTV. Вартість пакета послуг від провайдерів коливається в проміжку від 55 до 249 гривень на місяць. Провайдери пропонують різні пакети послуг і різні набори каналів, серед яких є присвячені спорту або природі. Також серед них будуть і ті, які зникли з безкоштовного мовлення напередодні.

Какие тарифы предлагает провайдер Viasat. Фото: скриншот сайтаЯкі тарифи пропонує провайдер Viasat. Скріншот сайту

Какие тарифы предлагает провайдер Xtra TV. Фото: скриншот сайтаЯкі тарифи пропонує провайдер Xtra TV. Скріншот сайту

Дивитися те, що залишиться

Глядачі не залишаться без безкоштовного контенту навіть якщо не будуть ні на що підписуватися. У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів. Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні "112 Україна", "Прямий", "5 канал", "Еспрессо ТВ", громадський мовник "Перший національний" (UA: Перший) і ін.

Перейти на Т2

Можна купити DVB-T2 і користуватися більше ніж 20 каналами цифрового ефірного телебачення. Більшість з них - це як раз ті, які 28 січня закінчили своє безкоштовне мовлення. У деяких областях безкоштовних каналів більше, в деяких менше.

Підключити кабельне телебачення

Сьогодні в Україні є два великих провайдера кабельного телебачення. Це "Тріолан" і "Ланет". Вартість пакета послуги на місяць - від 59 гривень, але з ростом популярності кабельного тарифи можуть рости.

Тарифы от провайдера Triolan. Фото: скриншот сайтаТарифи від провайдера Triolan. Скріншот сайту

Тарифы от провайдера Lanet. Фото: скриншот сайтаТарифи від провайдера Lanet. Скріншот сайту

Інтернет-телебачення

IPTV і ОТТ-платформи дозволяють дивитися будь-які телеканали на комп'ютерах, смартфонах і будь-яких інших пристроях всюди, де є швидкий інтернет. Це сервіси Megogo, OLL. TV, Divan. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV, Prosto TV, Kyivstar TV, Volia Smart TV і YouTube. Вони пропонують платити за свої послуги від 80 гривень на місяць.

Щоб підключити канали, потрібно зв'язатися з обраним провайдером і оформити заявку на певний пакет послуг. У випадку зі супутниковим телебаченням, провайдер навіть висилає "Новою Поштою" TV-тюнер - спеціальний приймач, який буде приймати супутниковий сигнал.

Як повідомляли Українські Новини, провайдери заздалегідь повідомляли про скоре припинення безкоштовного супутникового мовлення 23 українських каналов.

До цього стало відомо, в яких онлайн-кінотеатрах укракінци зможуть дивитися улюблені фільми і серіали.

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