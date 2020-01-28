Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа

С сегодняшнего дня, 28 января, украинцы больше не смогут смотреть бесплатно 23 популярных украинских телеканала. Українські Новини уже писали о предупреждениях, которые делали провайдеры до отключения. Из бесплатного доступа исчезли телеканалы: 1+1 2+2 ТЕТ УНИАН ТВ Плюсплюс Бигуди "Украина" НЛО ТВ Индиго TV СТБ Новый канал ICTV М1 М2 ОЦЕ TV Интер НТН К1 К2 Мега Пиксель Zoom Enter-фильм. Изменения коснулись тех абонентов, которые использовали "спутниковые тарелки". Дело в том, что 28 января Украина перешла на новое кодирование спутникового сигнала. Чтобы продолжить смотреть привычные программы, нужно подключиться к одному из провайдеров. В свободном доступе у украинцев будут еще около 40 украинских телеканалов. Ранее Українські Новини сообщали о скором исчезновении нескольких каналов из бесплатного спутникового вещания. До этого стало известно, в каких онлайн-кинотеатрах укракинцы смогут смотреть любимые фильмы и сериалы.