Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа

С сегодняшнего дня, 28 января, украинцы больше не смогут смотреть бесплатно 23 популярных украинских телеканала. Українські Новини уже писали о предупреждениях, которые делали провайдеры до отключения.

Из бесплатного доступа исчезли телеканалы:

1+1

2+2

ТЕТ

УНИАН ТВ

Плюсплюс

Бигуди

"Украина"

НЛО ТВ

Индиго TV

СТБ

Новый канал

ICTV

М1

М2

ОЦЕ TV

Интер

НТН

К1

К2

Мега

Пиксель

Zoom

Enter-фильм.

Изменения коснулись тех абонентов, которые использовали "спутниковые тарелки".

Дело в том, что 28 января Украина перешла на новое кодирование спутникового сигнала. Чтобы продолжить смотреть привычные программы, нужно подключиться к одному из провайдеров. В свободном доступе у украинцев будут еще около 40 украинских телеканалов.

Ранее Українські Новини сообщали о скором исчезновении нескольких каналов из бесплатного спутникового вещания.

До этого стало известно, в каких онлайн-кинотеатрах укракинцы смогут смотреть любимые фильмы и сериалы.