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28 января 2020, вторник, 19:30 93
СМИ 2020-01-28T19:30:02+02:00
Українські Новини
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа

Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа

Кира Молчанова
Телеканал, Телеканалы, Спутниковое ТВ, Телевидение
В Украине исчезают из свободного доступа 23 телеканала. Фото: Рixabay
В Украине исчезают из свободного доступа 23 телеканала. Фото: Рixabay

С сегодняшнего дня, 28 января, украинцы больше не смогут смотреть бесплатно 23 популярных украинских телеканала. Українські Новини уже писали о предупреждениях, которые  делали провайдеры до отключения.

Из бесплатного доступа исчезли телеканалы:

  • 1+1
  • 2+2
  • ТЕТ
  • УНИАН ТВ
  • Плюсплюс
  • Бигуди
  • "Украина"
  • НЛО ТВ
  • Индиго TV
  • СТБ
  • Новый канал
  • ICTV
  • М1
  • М2
  • ОЦЕ TV
  • Интер
  • НТН
  • К1
  • К2
  • Мега
  • Пиксель
  • Zoom
  • Enter-фильм.

Изменения коснулись тех абонентов, которые использовали "спутниковые тарелки".

Дело в том, что 28 января Украина перешла на новое кодирование спутникового сигнала. Чтобы продолжить смотреть привычные программы, нужно подключиться к одному из провайдеров. В свободном доступе у украинцев будут еще около 40 украинских телеканалов.

Ранее Українські Новини сообщали о скором исчезновении нескольких каналов из бесплатного спутникового вещания.

До этого стало известно, в каких онлайн-кинотеатрах укракинцы смогут смотреть любимые фильмы и сериалы.

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