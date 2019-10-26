Где смотреть любимые фильмы и сериалы: подборка онлайн-кинотеатров

Уже завтра украинцы перейдут в режим зимнего времени, а вместе с ним долгие вечерние прогулки сменятся просмотром любимых сериалов и фильмов. Не секрет, что украинские потребители предпочитают бесплатный пиратский контент легальному, а в Украине 80% программного софта является именно таким. Например, в мае 2019 в Украине закрыли четыре известных онлайн-кинотеатра, которые работали незаконно.

В свете последних событий в Нидерландах, где навсегда закрыли крупнейший стриминговый плеер Moonwalk, самое время пересмотреть вредные привычки и переключиться на легальное использование контента.

Популярные онлайн-кинотеатры, которые предлагают контент в хорошем качестве бесплатно:

MoviesTape

Это украинский портал о кино, где можно не только посмотреть фильмы, но и почитать биографии фильмографии известных актеров и режиссеров и новости киноиндустрии. Сайт оценят любители кинорейтингов.

UAkino

Портал предлагает посмотреть фильмы, сериалы и мультфильмы в украинском переводе. Они отсортированы по жанрам. Есть возможность смотреть онлайн или скачать.

Filmix

База насчитывает 60 тыс. видео в украинском дубляже. Полнометражное кино и телесериалы, мультфильмы, трейлеры можно скачать или смотреть онлайн.

КуражБамбей

Студия прославилась озвучкой культовых сериалов "Теория большого взпыва" и "Как я встретил вашу маму". Тому, кто привык слышать в кино полюбившиеся в этих сериалах голоса, переключиться на другой дубляж может быть трудно.

На сайте есть сериалы, фильмы, рекламные и другие видеоролики в переводе студии онлайн.

Lostfilm.tv

Портал западных сериалов в качественной озвучке. В библиотеке насчитывается более 150 сериалов в хорошем качестве. Удобный интерфейс.

Kinogo

Портал с фильмами и сериалами, которые можно смотреть онлайн. На сайте есть сортировка по жанрам и темам. Ресурс публикует также анонсы премьер.

Toloka.to

Toloka.to – это не онлайн-кинотеатр, но крупнейший BitTorrent-трекер Уанета, специализирующаяся на распространении контента исключительно на украинском языке. Насчитывает более миллиона зарегестрированных пользователей. Здесь можно найти фильмы, сериалы, мультсериалы, передачи, игры и скачать их.

Плеер Moonwalk обслуживал популярные пиратские онлайн-кинотеатры. В Украине плеер использовали такие известные пиратские кинотеатры, как HDrezka, Baskino, "ГидОнлайн", Kino Go.

Блокировку Moonwalk провели BREIN (Голландский фонд защиты авторских прав), американские ACE (Альянс креативности и развлечений) и MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний) в рамках спецоперации, сообщил блог Torrent Freak.

Плеер Moonwalk воспроизводил и хранил контент, обеспечивая быструю передачу. Чтобы получить доступ к библиотеке, владельцам было достаточно скопировать код плеера на свой сайт. Библиотека Moonwalk насчитывала 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов. Проект зарабатывал на рекламе, в частности нелегальных онлайн-казино.

Українські Новини сделали топ-ужасов этой осени, которые будут особенно актуальными для просмотра накануне или на праздник Хеллоуина.

Ценителям украинского кино будет интересно почитать, какие фмльмы и актеры лучшие в 2019 году.