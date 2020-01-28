Єврокомісар приїде в Україну, щоб перевірити реформи Гончарука

Європейський комісар з питань політики сусідства та політики розширення Олівер Вархейі відвідає Україну 11-12 лютого.

Про це він повідомив на прес-конференції за результатами 6-го засідання Ради асоціації "Україна - ЄС", передають Українські Новини.

Він подякував прем'єр-міністра Олексію Гончаруку за проведені реформи.

"Я також буду перевіряти ці реформи на місці, коли я з радістю відвідаю Київ 11-12 лютого", - сказав він.

Зокрема, єврокомісар зазначив судову реформу та реформу децентралізації.

Вархейі повідомив, що Європейський Союз буде продовжувати підтримувати реформи в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз вирішив виділити Україні 26 млн євро для проведення земельної реформи.

Тим часом, Україна має намір взяти участь у саміті Східного Європейського Союзу в Брюсселі (Бельгія) в червні.

Раніше Україна і Європейський Союз підписали 5 фінансових угод. Фінансування передбачено на програми технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримки громадянського суспільства та культури, підтримки сходу України і децентралізації.