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28 січня 2020, вівторок, 23:53 3
Зовнішня політика 2020-01-29T00:03:12+02:00
Українські Новини
Єврокомісар приїде в Україну, щоб перевірити реформи Гончарука

Єврокомісар приїде в Україну, щоб перевірити реформи Гончарука

Ярина Вацяк
ЄС-Україна, реформи в Україні, Олексій Гончарук, Олівер Вархейі, єврокомісар
ЄС-Україна. Фото: @OliverVarhelyi
ЄС-Україна. Фото: @OliverVarhelyi

Європейський комісар з питань політики сусідства та політики розширення Олівер Вархейі відвідає Україну 11-12 лютого.

Про це він повідомив на прес-конференції за результатами 6-го засідання Ради асоціації "Україна - ЄС", передають Українські Новини.

Він подякував прем'єр-міністра Олексію Гончаруку за проведені реформи.

"Я також буду перевіряти ці реформи на місці, коли я з радістю відвідаю Київ 11-12 лютого", - сказав він.

Зокрема, єврокомісар зазначив судову реформу та реформу децентралізації.

Вархейі повідомив, що Європейський Союз буде продовжувати підтримувати реформи в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз вирішив виділити Україні 26 млн євро для проведення земельної реформи.

Тим часом, Україна має намір взяти участь у саміті Східного Європейського Союзу в Брюсселі (Бельгія) в червні.

Раніше Україна і Європейський Союз підписали 5 фінансових угод. Фінансування передбачено на програми технічного співробітництва, антикорупційних ініціатив, підтримки громадянського суспільства та культури, підтримки сходу України і децентралізації.

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