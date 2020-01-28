Украина намерена участвовать в саммите Восточного государства ЕС в Бельгии в июне

Украина намерена участвовать в саммите Восточного Европейского Союза в Брюсселе (Бельгия) в июне. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Призывать ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдовы по созданию формата усиленного сотрудничества с ассоциированными сторонами в рамках Восточного конфликта", - написал Гончарук.

Премьер поблагодарил ЕС за продвижение экономических санкций против частного выбора в аннексированном регионе Крыму.

Председатель правительства заявляет, что Украина рассчитывает на поддержку защиты украинцев в Крыму и на Донбассе.

По итогам встречи с Президентом Европейского Совета, он заявил, что в Украине проводятся официальные соглашения об ассоциации с ассоциациями ЕС.

В 2020 году страна намерена углубить отраслевую интеграцию в ЕС в сфере энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, торгово-промышленными организациями и стать неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения.

Как сообщают Украинские Новини, во вторник Европейский Союз распространил санкции еще на 7 человек, причастных к местному выбору в Севастополе (Крым) в сентябре 2019 года.