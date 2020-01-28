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28 січня 2020, вівторок, 23:30 6
Суспільство 2020-01-28T23:37:12+02:00
Українські Новини
Рятувальники оголосили штормове попередження для частини України

Рятувальники оголосили штормове попередження для частини України

Ярина Вацяк
Сніг, хуртовина, Негода, погода на завтра, погіршення погоди, штормове попередження, Погода
Сніг
Сніг

У деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

У Нацполіції закликають водіїв бути обережними на дорогах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Тим часом, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота сягає 4,5 м

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