Рятувальники оголосили штормове попередження для частини України

У деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

У Нацполіції закликають водіїв бути обережними на дорогах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Тим часом, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота сягає 4,5 м