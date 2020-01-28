Рятувальники оголосили штормове попередження для частини України

У деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця. У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м\/с. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності). У Нацполіції закликають водіїв бути обережними на дорогах. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня. Тим часом, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота сягає 4,5 м