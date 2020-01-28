Похолодает до -9, пройдут снегопады с ураганным ветром: прогноз на среду

В то время, как стало известно, что рекордные морозы с аномальными снегопадами украинцам не "светят", 29 января в Киеве облачно, ночью без осадков, днем дождь с переходом в снег, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура в течение суток -2...+3 градуса. В Карпатах ночью значительный снег, днем умеренный снег, температура в течение суток -4...-9 градусов. В Моршине ночью дождь и мокрый снег, днем мокрый снег, температура в течение суток 0...+2 градуса. В Трускавце ночью дождь и мокрый снег, днем мокрый снег, температура в течение суток 0...+2 градуса. В Сваляве ночью значительные осадки, днем небольшие осадки, температура в течение суток 0...+2 градуса. На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в снег, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура в течение суток -1...+4 градуса. В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура в течение суток -1...+4 градуса. На востоке Украины облачно, дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура в течение суток 0...+5 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура ночью -1...+4 градуса, днем +4...+9 градусов.В Крыму облачно, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура в течение суток +5...+10 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов. Погода на 29 января. Укргидрометцентр. Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января. Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.