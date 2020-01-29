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29 січня 2020, середа, 05:55 15
Економіка 2020-01-29T08:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 29 січня

Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 29 січня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 січня, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,1662
1 долар США 24,7204
1 швейцарський франк 25,4168
10 ієн 2,2674
10 російський рубль 3,9495
1 євро 27,2085

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 14 коп. у вівторок знизився на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Також 28 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 27 січня, залишився без змін і становить 3,49 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

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