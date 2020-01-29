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29 січня 2020, середа, 06:30 9 Інфографіка
Суспільство 2020-01-29T07:30:02+02:00
Українські Новини
Як змінилася оплата за газ у новому році: додали ще одну платіжку

Як змінилася оплата за газ у новому році: додали ще одну платіжку

Елена Новикова
комунальні платежі, Газ, тариф на розподіл газу, Нові платіжки
Рахунки за газ. Фото: 104.ua
Рахунки за газ. Фото: 104.ua

В той час, як у киян в платіжках за водопостачання з'явилася графа "внески за обслуговування вузлів комерційного обліку", українці за новими правилами з січня будуть платити окремо за газ (як за товар) і за розподіл газу. Також зміни торкнулися і прострочення платежів. Про це повідомляє ГазПравда.

"Відтепер оператори газорозподільних систем будуть виставляти вартість розподілу газу в окремій платіжці. Тобто за спожитий газ, як товар, і за його доставку (розподіл) доведеться платити окремо", - йдеться в повідомленні.

Нові правила оплати за газ. Інфографіка: ГазПравда

Також з 1 січня 2020 тарифи на розподіл газу зросли в середньому більш ніж на 46%. А з 1 липня планується ще одне підвищення - на 20%. Нововведення стосуються 44 регіональних газорозподільних компаній. В залежності від регіону тариф для них становить від 0,28 до 1,99 гривні за кубометр. А з 1 липня 2020 складе від 0,28 до 2,73 гривні за кубометр газу на місяць.

Для розрахунку плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом попереднього газового року, який триває з 1 жовтня по 30 вересня. Загальний обсяг газу, спожитого за попередній газовий рік, множиться на тариф на розподіл - це річна плата за розподіл газу. Річна плата ділиться на 12 рівних щомісячних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року.

При цьому послуги з розподілу газу необхідно сплатити в місяці, в якому надається така послуга - до 20-го числа поточного місяця. Важливо зауважити, що за новими правилами за кожен день прострочення платежу побутовий споживач, крім оплати власне послуги розподілу, повинен заплатити ще й компенсацію, рівну розміру самої плати - тобто фактично за період, на який прострочений платіж, споживач повинен сплатити подвійний тариф за розподіл. При цьому споживачеві варто звернути увагу, що датою оплати є не дата оплати ним квитанції у банку або онлайн, а вона визначається датою, на яку оплата була зарахована на рахунок оператора газорозподільних систем.

За «блакитне паливо» газопостачальні компанії зазвичай просять розраховуватися протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання рахунку.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на газ для населення за ПСО на 15,5%.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла.

 

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