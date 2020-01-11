Киевлянам придется платить больше: в платежках за воду появится новая графа

В то время, как украинцам снизят тарифы на отопление, в январе в платежных квитанциях за водоснабжение появится графа "взносы за обслуживание узлов коммерческого учета", где будет начислены взносы за 4 квартал 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевводоканал".

Отмечается, что размер взносов определен Распоряжением КГГА для каждого дома отдельно, он зависит от количества квартир и количества общедомовых счетчиков, установленных в доме.

Найти свой дом можно в таблице:

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В то же время отмечается, что этот вклад платят только жители многоквартирных домов, где установлен коммерческий узел учета. Жители частных домов не платят его.

Взнос нужен для оплаты работ по техническому обслуживанию узла коммерческого учета, в который входит сам счетчик, соединенные с ним трубопроводы, задвижки, фильтры и тому подобное.

Размер взноса зависит от количества помещений в доме и количества внутридомовых счетчиков.

Этот взнос уплачивается один раз в квартал и для большинства потребителей составляет от 2 до 10 грн в квартал. В то же время Киевводоканал самостоятельно не может изменять размер взносов. Размер взноса определен для каждого дома Распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета.

Так, к регламентным работам, за которые осуществляется оплата, относятся: ежемесячный обзор счетчика, выполнения ремонтных работ, устранение утечек, замена задвижек и фильтров, периодическая поверка счетчика. Замена приборов, уже не подлежащих ремонту, и установка новых не входит в перечень работ.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Тем временем, украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ.