В кінці 2019 середня зарплата збільшилася майже на 15%: хто отримує найбільше

У грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 18 869 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернігівській області, де середня зарплата становила 8 851 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в грудні, гривень:

грудень грудень в % до листопада Середня 12264 114,8 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9412 103,3 Промисловість 13652 114,4 - Видобувна промисловість 16182 102,9 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 12076 107,7 - Обробна промисловість 10793 104,7 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7809 101,3 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10659 113,4 - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15504 104,0 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12268 104,9 - хімічне виробництво 21392 108,1 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11379 107,3 - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 14242 105,8 - металургія й обробка металу 12527 111,3 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 15059 117,2 - виробництво електричного та електронного обладнання 11205 104,9 - виробництво машин й обладнання 12314 121,0 - виробництво транспортного обладнання 12661 105,1 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин й обладнання 12260 110,5 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 20180 146,4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9777 112,9 Будівництво 10915 114,2 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 12239 109,2 Транспорт і зв'язок 12445 100,9 Тимчасове розміщення та організація харчування 7280 107,2 Інформація та телекомунікації 19634 109,1 Фінансова діяльність 22198 115,5 Операції з нерухомістю 10093 114,5 Професійна, наукова й технічна діяльність 17534 122,4 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10172 115,4 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 20360 130,7 Освіта 9695 119,9 Охорона здоров'я та соціальна допомога 8505 121,2 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10321 120,2 Надання інших послуг 10669 117,4

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді середня заробітна плата зменшилася порівняно з жовтнем на 0,4%, або на 48 гривень до 10 679 гривень на місяць.

А в жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень.