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28 січня 2020, вівторок, 18:00 14
Економіка 2020-01-28T19:00:02+02:00
Українські Новини
В кінці 2019 середня зарплата збільшилася майже на 15%: хто отримує найбільше

В кінці 2019 середня зарплата збільшилася майже на 15%: хто отримує найбільше

Анна Рудык
зарплати в Україні, Зарплата, Зарплати вчителям, середня зарплата
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

У грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 18 869 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернігівській області, де середня зарплата становила 8 851 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в грудні, гривень:

  грудень грудень в % до листопада
Середня 12264 114,8
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9412 103,3
Промисловість 13652 114,4
- Видобувна промисловість 16182 102,9
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 12076 107,7
- Обробна промисловість 10793 104,7
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7809 101,3
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10659 113,4
- виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15504 104,0
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12268 104,9
- хімічне виробництво 21392 108,1
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11379 107,3
- виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 14242 105,8
- металургія й обробка металу 12527 111,3
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 15059 117,2
- виробництво електричного та електронного обладнання 11205 104,9
- виробництво машин й обладнання 12314 121,0
- виробництво транспортного обладнання 12661 105,1
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин й обладнання 12260 110,5
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 20180 146,4
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9777 112,9
Будівництво 10915 114,2
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 12239 109,2
Транспорт і зв'язок 12445 100,9
Тимчасове розміщення та організація харчування 7280 107,2
Інформація та телекомунікації 19634 109,1
Фінансова діяльність 22198 115,5
Операції з нерухомістю 10093 114,5
Професійна, наукова й технічна діяльність 17534 122,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10172 115,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 20360 130,7
Освіта 9695 119,9
Охорона здоров'я та соціальна допомога 8505 121,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10321 120,2
Надання інших послуг 10669 117,4

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді середня заробітна плата зменшилася порівняно з жовтнем на 0,4%, або на 48 гривень до 10 679 гривень на місяць.

А в жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень.

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