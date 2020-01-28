В Україну через тиждень можуть поставити тести для визначення нового коронавіруса

В той час, як КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.

Про це на брифінгу сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я Моз Ігор Кузин, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори щодо постачання в Україну наборів для визначення РНК вірусу, і ми сподіваємося, що вже наступного тижня або через тиждень ми зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні референс лабораторіях Центру громадського здоров'я", - сказав він.

При цьому, з ким ведуться переговори, Кузін не уточнив.

Він додав, що є попередня домовленість про постачання 4 комплектів тестів.

При цьому один комплект розрахований на 100 досліджень, а для однієї людини будуть проводитися 3 дослідження.

Таким чином тестів достатньо для тестування на коронавірус 120 людей.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавіруса.

У МЗС розповіли, що на консульському обліку в Китаї перебуває 592 українці.