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28 січня 2020, вівторок, 17:37 10
Медицина 2020-01-28T20:30:04+02:00
Українські Новини
В Україну через тиждень можуть поставити тести для визначення нового коронавіруса

В Україну через тиждень можуть поставити тести для визначення нового коронавіруса

Ярина Вацяк
МОЗ, епідемія, коронавірус в Україні, Коронавірус
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

В той час, як КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.

Про це на брифінгу сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я Моз Ігор Кузин, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори щодо постачання в Україну наборів для визначення РНК вірусу, і ми сподіваємося, що вже наступного тижня або через тиждень ми зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні референс лабораторіях Центру громадського здоров'я", - сказав він.

При цьому, з ким ведуться переговори, Кузін не уточнив.

Він додав, що є попередня домовленість про постачання 4 комплектів тестів.

При цьому один комплект розрахований на 100 досліджень, а для однієї людини будуть проводитися 3 дослідження.

Таким чином тестів достатньо для тестування на коронавірус 120 людей.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавіруса.

У МЗС розповіли, що на консульському обліку в Китаї перебуває 592 українці.

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