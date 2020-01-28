Діарея, висока температура: лікарі розповіли про симптоми коронавірусу

Поки в Києві не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV, лікарі назвали головні симптоми захворювання. Про це повідомляє китайське агентство "Сіньхуа".

Головні ознаки зараження вірусом:

діарея;

нудота;

проблеми з травленням.

Серед інших можливих симптомів захворювання:

головні болі;

прискорене серцебиття;

тяжкість у грудях;

біль у м'язах.

Згідно з останніми даними китайських медиків, кашель і лихоманка можуть проявлятися не відразу, а тільки на пізніх стадіях хвороби.

Заражені 2019-nCoV люди іноді відчувають слабкість і відсутність апетиту.

Нагадаємо, у світі зафіксовано вже більше 4 000 випадків захворювання китайським коронавірусом. Кількість загиблих досягла 107 осіб. Інкубаційний період вірусу триває від 2 до 12 діб. Захворювання поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом або при контакті із зараженими тваринами.

Раніше Українські Новини писали, що поки посольство України в Китаї порекомендувало українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу, Всесвітня організація охорони здоров'я закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян.

Також голова КМДА Микола Поворозник розповів, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового штаму вірусу.