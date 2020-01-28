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28 січня 2020, вівторок, 20:45 5
Медицина 2020-01-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
Діарея, висока температура: лікарі розповіли про симптоми коронавірусу

Діарея, висока температура: лікарі розповіли про симптоми коронавірусу

Кира Молчанова
Китай, Симптоми захворювання, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Симптоми коронавіруса. Фото: Рixabay
Симптоми коронавіруса. Фото: Рixabay

Поки в Києві не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV, лікарі назвали головні симптоми захворювання. Про це повідомляє китайське агентство "Сіньхуа".

Головні ознаки зараження вірусом:

  • діарея;
  • нудота;
  • проблеми з травленням.

Серед інших можливих симптомів захворювання:

  • головні болі;
  • прискорене серцебиття;
  • тяжкість у грудях;
  • біль у м'язах.

Згідно з останніми даними китайських медиків, кашель і лихоманка можуть проявлятися не відразу, а тільки на пізніх стадіях хвороби.

Заражені 2019-nCoV люди іноді відчувають слабкість і відсутність апетиту.

Нагадаємо, у світі зафіксовано вже більше 4 000 випадків захворювання китайським коронавірусом. Кількість загиблих досягла 107 осіб. Інкубаційний період вірусу триває від 2 до 12 діб. Захворювання поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом або при контакті із зараженими тваринами.

Раніше Українські Новини писали, що поки посольство України в Китаї порекомендувало українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу, Всесвітня організація охорони здоров'я закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян.

Також голова КМДА Микола Поворозник розповів, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового штаму вірусу.

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