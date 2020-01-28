В Киеве пока не зафиксировали ни одного случая китайского коронавируса

В Киеве по состоянию на 28 января не зафиксировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом, первую смерть от которого зафиксировали уже в Пекине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник на брифинге.

Так, Поворозник отметил, что в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения.

"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал Поворозник.

Также Поворозник отметил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова к оказанию медпомощи в случае выявления этого типа вируса.

"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - добавил заместитель председателя КГГА.

Отмечается, что по состоянию на сегодня Киев полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, при этом город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса, "как только они появятся в Украине".

Как сообщали Українські Новини, в МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца.

Тем временем посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.