У Києві поки не зафіксували жодного випадку китайського коронавіруса

У Києві станом на 28 січня не зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус, першу смерть від якого зафіксували вже у Пекіні. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Микола Поворозник на брифінгу.

Так, Поворозник зазначив, що в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження.

"Щодо китайського коронавіруса – в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження", - сказав Поворозник.

Також Поворозник зазначив, що наразі система охорони здоров'я Києва повністю готова до надання медичної допомоги в разі виявлення цього типу вірусу.

"Місто повністю готова і технічно, і технологічно надавати медичну допомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і при найменших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря", - додав заступник голови КМДА.

Зазначається, що станом на сьогодні Київ повністю забезпечений тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу, при цьому місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавіруса, "як тільки вони з'являться в Україні".

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС розповіли, що на консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця.

Тим часом посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавіруса.