Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці" в січні

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко, призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства "Укрзалізниця", отримав 136 330 гривень зарплати 15 січня. Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини. В документі не вказано період, за який здійснено виплату. Лещенко займає посаду члена наглядової ради компанії. Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці". Раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці". У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".