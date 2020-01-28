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28 січня 2020, вівторок, 14:48 9
Верховна Рада і партії 2020-01-28T14:51:12+02:00
Українські Новини
Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці" в січні

Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці" в січні

Надежда Комендантова
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, електронні декларації, зарплати чиновників
Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко, призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства "Укрзалізниця", отримав 136 330 гривень зарплати 15 січня.

Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини.

В документі не вказано період, за який здійснено виплату.

Лещенко займає посаду члена наглядової ради компанії.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці".

Раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці".

У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".

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