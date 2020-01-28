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28 января 2020, вторник, 12:02 57
Азия 2020-01-28T12:10:06+02:00
Українські Новини
На севере Китая первый город ввел военное положение

На севере Китая первый город ввел военное положение

Ольга Фандорина
Военное положение, Китай, Коронавирус в Китае
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад пятнадцатимиллионного города подчинены военном управлению.

Отмечается, что это первый китайский город, который пошел на такой шаг.

Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Как сообщали Українські Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса.

Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

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