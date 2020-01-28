На севере Китая первый город ввел военное положение

Крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом сообщает Global Times. На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад пятнадцатимиллионного города подчинены военном управлению. Отмечается, что это первый китайский город, который пошел на такой шаг. Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина. Как сообщали Українські Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса. Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.