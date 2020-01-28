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28 января 2020, вторник, 11:29 15
Происшествия 2020-01-28T11:30:33+02:00
Українські Новини
У студента из Львова коронавирус не нашли: у него обычный насморк

У студента из Львова коронавирус не нашли: у него обычный насморк

Ольга Фандорина
ОРВИ, Насморк, Львов, Студент, Коронавирус в Китае
Из-за гриппа с начала 2017 года уже погибло 6 человек. Фото: 6264.com.ua
Из-за гриппа с начала 2017 года уже погибло 6 человек. Фото: 6264.com.ua

Во Львове у студента, вернувшегося из Китая, не обнаружили коронавирус. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Гал-инфо.

Студента госпитализировали областную инфекционную клиническую больницу. Позже выяснилось, что студент, обучающийся в Китае приехал во Львов с насморком и обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела", - сказала Тимко и добавила, что все известные случаи коронавируса протекают с повышением температуры тела.

"У него нет подозрения на коронавирус", - подытожила Тимко и сообщила, что у студента диагностировали ОРВИ.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. 

Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

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