У студента из Львова коронавирус не нашли: у него обычный насморк

Из-за гриппа с начала 2017 года уже погибло 6 человек. Фото: 6264.com.ua

Из-за гриппа с начала 2017 года уже погибло 6 человек. Фото: 6264.com.ua

Во Львове у студента, вернувшегося из Китая, не обнаружили коронавирус. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Гал-инфо.

Студента госпитализировали областную инфекционную клиническую больницу. Позже выяснилось, что студент, обучающийся в Китае приехал во Львов с насморком и обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела", - сказала Тимко и добавила, что все известные случаи коронавируса протекают с повышением температуры тела.

"У него нет подозрения на коронавирус", - подытожила Тимко и сообщила, что у студента диагностировали ОРВИ.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского.

Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.