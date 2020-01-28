Похолодає до -9, пройдуть снігопади з ураганним вітром: прогноз на середу

В той час, як стало відомо, що рекордні морози з аномальними снігопадами українцям не "світять", 29 січня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, вдень мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -2...+3 градуси. У Карпатах вночі значний сніг, вдень помірний сніг, температура протягом доби -4...-9 градусів. У Моршині вночі дощ і мокрий сніг, вдень мокрий сніг, температура протягом доби 0...+2 градуси. У Трускавці вночі дощ і мокрий сніг, вдень мокрий сніг, температура протягом доби 0...+2 градуси. У Сваляві вночі значні опади, вдень невеликі опади, температура протягом доби 0...+2 градуси.

На півночі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

На сході України хмарно, дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів.У Криму хмарно, дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби +5...+10 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів.

Погода на 29 січня. Укргідрометцентр.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.