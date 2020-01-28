Гривня впала: НБУ знизив офіційний курс на середу

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29 січня, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Також у понеділок, 27 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.