подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 05:55 215
Экономика 2020-01-28T05:55:01+02:00
Українські Новини
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс на вторник

НБУ резко обвалил гривну: официальный курс на вторник

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 января, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,1378
1 доллар США 24,5984
1 швейцарский франк 25,3762
10 иен 2,2568
10 российский рубль 3,9237
1 евро 27,121

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 11 коп. в понедельник снизился на 14 коп. до 24,59 UAH/USD.

Также в понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составлял 3,49 грн за 10 рублей.

Тем временем курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 7,89 коп.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ курс доллара

Гривна на межбанке продолжает стремительно падать...
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на втор...
Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гри...
Доллар взлетел: курс валют в обменниках после выхо...
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте
Суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина на 40 суток в Болгарии
Новости
Сегодня большинство спутниковых украинских каналов исчезнет из бесплатного доступа 08:14
Для быстрой диагностики коронавируса в Украине пообещали тест-системы 08:06
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
Ожидали большего: цена за тепло снова поползет вверх 06:05
Детсад, тетрадки и кружки: сколько украинцы тратят на детей в месяц 05:55
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok