Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах злочинів проти учасників "Революції гідності" (Евромайдана).

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Таким чином, до справ знову залучено Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

"Гарні новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі про вбивства на вул. Інститутській 20.02.2014 р. Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова і посилив групу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня 2019 року Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про причетність 5 ексберкутівців до розстрілу активістів Євромайдану.

19 грудня суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану Маринченка.