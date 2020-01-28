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28 січня 2020, вівторок, 12:10 11
Силові структури 2020-01-28T12:11:45+02:00
Українські Новини
Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану

Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Євромайдан, Злочини проти Євромайдану
Євромайдан
Євромайдан

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах злочинів проти учасників "Революції гідності" (Евромайдана).

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Таким чином, до справ знову залучено Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

"Гарні новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі про вбивства на вул. Інститутській 20.02.2014 р. Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова і посилив групу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня 2019 року Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про причетність 5 ексберкутівців до розстрілу активістів Євромайдану.

19 грудня суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану Маринченка.

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