Курс рубля в обмінниках не змінився: скільки коштує російська нацвалюта

У вівторок, 28 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 27 січня, залишився без змін і становить 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,99 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3333 24,6642 26,7393 27,2049 3,49 3,99 Максимальний 24,5500 24,8500 27,0000 27,4000 3,85 5,00 Мінімальний 24,0000 24,5000 26,0000 27,0000 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Також у понеділок, 27 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.