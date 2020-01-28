підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 січня 2020, вівторок, 11:44 16
Фінанси 2020-01-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках не змінився: скільки коштує російська нацвалюта

Курс рубля в обмінниках не змінився: скільки коштує російська нацвалюта

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Києві, курс рубля в Україні, Рубль
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У вівторок, 28 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 27 січня, залишився без змін і становить 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,99 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3333 24,6642 26,7393 27,2049 3,49 3,99
Максимальний 24,5500 24,8500 27,0000 27,4000 3,85 5,00
Мінімальний 24,0000 24,5000 26,0000 27,0000 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Також у понеділок, 27 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Києві курс рубля в Україні Рубль

Рубль подешевшав у київських обмінниках після вихі...
Рубль підскочив у київських обмінниках в кінці роб...
Рубль "завмер" в обмінниках Києва у середу...
Курс долара поступово повертається до передноворіч...
Загальний держборг у грудні збільшився на 1,54 млрд доларів
Кабмін обмежив ціну продажу газу для населення
Новини
Гривня впала: НБУ знизив офіційний курс на середу 13:17
В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує 12:41
В Японії коронавірус виявили у людини, що не відвідувала Китай 12:31
В Україну приїде держсекретар США Помпео 12:18
Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану 12:10
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok