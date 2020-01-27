ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження нового коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози розповсюдження на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, в результаті якого померло вже понад 80 людей, повідомляє "DW".



"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - говориться в доповіді організації, оприлюдненій у понеділок, 27 січня.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка формулювання, а тепер її виправили. Виправлення глобальної оцінки ризику не означає оголошення міжнародної надзвичайної ситуації через поширення вірусу.

LIVE: Q&A on novel coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/keFOCZGA8u — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020

Як повідомляли Українські Новини, в Пекіні зареєстрована перша смерть від коронавірусу.



Тим часом вулиці в Ухані майже повністю спорожніли, рідкісні перехожі були помічені в масках і з продуктовими сумками.