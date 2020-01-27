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27 січня 2020, понеділок, 20:41 6
Світ 2020-01-27T21:15:02+02:00
Українські Новини
ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження нового коронавірусу

ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження нового коронавірусу

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Китай, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози розповсюдження на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, в результаті якого померло вже понад 80 людей, повідомляє "DW".


"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - говориться в доповіді організації, оприлюдненій у понеділок, 27 січня.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак у ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка формулювання, а тепер її виправили. Виправлення глобальної оцінки ризику не означає оголошення міжнародної надзвичайної ситуації через поширення вірусу.

 

Як повідомляли Українські Новини, в Пекіні зареєстрована перша смерть від коронавірусу.

Тим часом вулиці в Ухані майже повністю спорожніли, рідкісні перехожі були помічені в масках і з продуктовими сумками.

 

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