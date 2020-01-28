Захворювання птиці на грип у зонах захисту у Вінницькій області не виявлено, - Держпродспоживслужба

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатує, що на даний момент захворювання птиці на грип у зонах захисту і спостереження у Вінницькій області не виявлено.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту і спостереження не встановлено", - сказано в ньому.

Для проведення лабораторного контролю за грипом птиці в зоні захисту і зоні спостереження було відібрано та направлено на дослідження 1 920 проб біоматеріалу від птиці з 39 населених пунктів і 1-го господарства з утримання водоплавної птиці, яке знаходиться в зоні спостереження.

За результатами проведених лабораторних досліджень збудника грипу птиці не виявлено.

З метою підтвердження статусу благополуччя щодо грипу здійснюється відбір проб біоматеріалу з усіх птахівницьких комплексів Вінницькій області для проведення лабораторних досліджень на грип.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 27 січня з моменту виявлення вірусу пташиного грипу було знищено 108,688 тис. голів птиці.

Європейська комісія прийняла рішення тимчасово призупинити імпорт з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області.

Також відповідне рішення прийняла Білорусь стосовно продукції з Вінницької області.