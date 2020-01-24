Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси принял решение временно приостановить импорт продукции из птицы из Винницкой области в связи с выявлением на данной территории птичьего гриппа.

Об этом говорится в соответствующем указе белорусского ведомства, передают Українськi Новини.



Согласно ему, с 24 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Винницкой области живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев и кормовых добавок из птицы.



Одновременно приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Беларуси.



Товары, подлежащие ветеринарному контролю, на которые распространяются эти ограничения и вышедшие из Винницкой области до 23 января включительно, следуют в обычном режиме.



Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.



Тем временем Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении поставок мяса птицы.