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28 січня 2020, вівторок, 10:19 10
Фінанси 2020-01-28T10:31:29+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках у вівторок

Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках у вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, Валюта
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/"Лівий Берег"

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,86 коп. до 26,7209 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,56 коп. до 27,1788 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3231 24,6516 26,7209 27,1788 3,45 4,00
Максимальний 24,4700 24,8500 26,9500 27,3500 3,85 5,00
Мінімальний 24,0000 24,5000 26,0000 27,0000 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Також у понеділок, 27 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Тим часом курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 січня на 7,89 коп.

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