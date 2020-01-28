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28 січня 2020, вівторок, 10:05 7
Політика 2020-01-28T10:35:12+02:00
Українські Новини
Обов'язкове членство професійних журналістів у профільній асоціації порушує свободу слова

Обов'язкове членство професійних журналістів у профільній асоціації порушує свободу слова

Ольга Фандорина
Журналістика
Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя
Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя

Правозахисні громадські організації "Платформа прав людини" і "Лабораторія цифрової безпеки" вважають, що ініціатива Міністерства культури, молоді та спорту про обов'язкове членство професійних журналістів у профільній асоціації.

Про це йдеться у спільному аналізі, які підготували експерти Олександр Бурмагін, Людмила Опришко, Віта Володовская і Максим Дворової.

"Різний обсяг прав і гарантій між "журналістами" і "професійними журналістами", який залежить від членства в Асоціації професійних журналістів України порушує конституційну заборону на обмеження у правах за належність чи не належність до громадських організацій, є непропорційним обмеженням волі і може бути витлумачено, як примусове участь в об'єднанні і порушення стандартів свободи асоціацій", - відзначають експерти.

Вони підкреслюють, що автори законопроекту фактично взяли за зразок при регулювання журналістської діяльності схему адвокатського самоврядування, що не має аналогів у світовій практиці.

Правозахисники вважають, що поділ журналістів на групи та присвоєння їм різних прав і гарантій захисту – це примус журналістів до вступу в громадську організацію і непропорційне втручання у свободу вираження поглядів, що порушує як Конституцію України твк і Конвенцію з прав людини.

Як повідомляли Українські Новини, секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа.

Томиленко також вважає, що Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації.

Крім того, голова НСЖУ вважає, що мета нового законопроекту Мінкульту - встановити контроль над ЗМІ та журналістами.

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