Секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа

Секретарь Национального союза журналистов Виталий Макеев сомневается в конституционности предусмотренного законопроектом "О медиа" органа совместного регулирования.

Об этом он написал в колонке для Українських Новин.

"И тут у меня вопрос о конституционности этой нормы, без которой закон может не заработать. Общественные объединения, это, как крути- добровольная штука. В законопроекте же это скрытая манипулятивная организация, несомненно, подконтрольная тоталитарному центру с целью создания иллюзии демократичности такого органа", - считает Макеев.

Он подчеркивает, что подобный орган уже существует в виде Независимого медийного совета (совета по вопросам свободы слова), который Макеев называет квазиорганом без какого-то юридического статуса.

И создание органа совместного регулирования, по мнению Секретаря НСЖУ, - это попытка придать статусность Национальному медийному совету.

Как сообщали Українськi Новини, 11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься органом совместного регулирования при участии Национального совета по телевидению и радиовещани, а также передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа.

Кроме того, депутаты предлагают законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.