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  • Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации, - Томиленко
16 января 2020, четверг, 12:13 121
СМИ 2020-01-16T13:59:07+02:00
Українські Новини
Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации, - Томиленко

Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации, - Томиленко

Ярина Вацяк
Владимир Бородянский, СМИ, НСЖУ, Свобода слова, Сергей Томиленко

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявляет о том, что в новом законопроекте о дезинформации Кабмин может предусмотреть запрет на занятие журналистикой.

Об этом Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Председатель НСЖУ сообщил, что, по словам первого заместителя Министра культуры Анатолия Максимчука, текст законопроекта о дезинформации готов и его обнародует Минкультуры завтра, 17 января. Публичное обсуждение продлится месяц, потом Правительство и передача в парламент.

"На громкий вопрос о введении уголовной ответственности, заместитель Министра подтвердил, что чиновники не отказываются от этой идеи. Но говорит, что "не предусматриваем заключение", а будут штрафы и "запрет занимать определенные должности или запрет заниматься определенной деятельностью" (запрет права заниматься журналистикой ?????) Ответственность будет наступать за "сознательную и систематическую дезинформацию"", - написал он.

Также Томиленко сообщил, что правительство не отказывается от идеи о введении специального Офиса Уполномоченного по блокированию контента (то есть того медиа-содержания, которое власти признают дезинформацией).

Как сообщали Українські Новини, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

 

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