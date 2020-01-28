Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає, що законопроект Міністерства культури про медіа є серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Національна спілка журналістів є найбільшим об’єднанням журналістів в Україні і має мандат представляти інтереси понад 17 тисяч своїх членів. Від імені тисяч колег-журналістів офіційно заявляю: нинішній законопроект Міністерства культури спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа. Цю ініціативу ми вважаємо серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність", - написав він.

Голова НСЖУ пропонує уряду припинити обговорення і просування законопроекту, який піддається критиці як українськими журналістами, національними медійними організаціями, так і міжнародним співтовариством, а також закликає журналістські та інші громадські організації не брати участь в доопрацюванні шкідливого для медіа документа.

Пост Томіленко про законопроект про медіа. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Як повідомляли Українські Новини, секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа.

Томиленко також вважає, що Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації.

Крім того, голова НСЖУ вважає, що мета нового законопроекту Мінкульту - встановити контроль над ЗМІ та журналістами.