Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу

Сьогодні, 28 січня, ряд популярних українських телеканалів зникне з безкоштовного доступу для власників "супутникової тарілки". 23 найбільш рейтингових каналу України припиняють мовлення у вільному доступі.

Про це повідомляє "112 Україна". Також відповідне повідомлення на початку минулого тижня опублікував сайт телеканалу "1+1".

Українському глядачеві доведеться платити за можливість перегляду з "супутникової тарілки" таких телеканалів українських медіа-холдингів, як:

1+1 Media : 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, ПлюсПлюс, Бігуді;

1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, ПлюсПлюс, Бігуді; "Медіа Група Україна": "Україна", НЛО ТV, Індиго TV;

"Україна", НЛО ТV, Індиго TV; StarLightMedia : СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;

СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV; Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм.

У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів (регіональні, нішеві). Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні "112 Україна", "Прямий", "5 канал", "Еспрессо ТВ", громадський мовник "Перший національний" (UA:Перший) та ін

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого.

Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Тим часом, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.