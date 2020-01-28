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28 січня 2020, вівторок, 08:14 8
Політика 2020-01-28T08:21:17+02:00
Українські Новини
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу

Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу

Надежда Комендантова
Супутник, Телебачення, Телеканал
Кодування каналів. Скріншот відео.
Кодування каналів. Скріншот відео.

Сьогодні, 28 січня, ряд популярних українських телеканалів зникне з безкоштовного доступу для власників "супутникової тарілки". 23 найбільш рейтингових каналу України припиняють мовлення у вільному доступі. 

Про це повідомляє "112 Україна". Також відповідне повідомлення на початку минулого тижня опублікував сайт телеканалу "1+1".

Українському глядачеві доведеться платити за можливість перегляду з "супутникової тарілки" таких телеканалів українських медіа-холдингів, як:

  • 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, ПлюсПлюс, Бігуді;
  • "Медіа Група Україна": "Україна", НЛО ТV, Індиго TV;
  • StarLightMedia: СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;
  • Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм.

У відкритому доступі залишаться близько 40 українських телеканалів (регіональні, нішеві). Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні "112 Україна", "Прямий", "5 канал", "Еспрессо ТВ", громадський мовник "Перший національний" (UA:Перший) та ін

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого.

Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Тим часом, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.

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