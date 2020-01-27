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  • Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії
27 січня 2020, понеділок, 20:50 4
Політика 2020-01-27T20:52:42+02:00
Українські Новини
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії

Влада Билоус
Влада Билоус
вбивство Катерини Гандзюк, екстрадиція, Офіс генерального прокурора

Суд заарештував Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, на 40 діб в місті Бургас (Болгарія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Підозрюваного в причетності до нападу на Катерину Гандзюк заарештовано на 40 діб, документи на екстрадицію вже передані правоохоронцям Болгарії", - сказано в ньому.

Заступник генпрокурора Віктор Тріпак передав правоохоронним органам Болгарії документи, які необхідні для екстрадиції затриманого в Україну.

Також Тріпак зустрівся з Генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, де обговорювалося питання екстрадиції Левіна в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня в Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна.

20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

СБУ спільно з Інтерполом розшукували підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.

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