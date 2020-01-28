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28 січня 2020, вівторок, 05:55 6
Економіка 2020-01-28T05:55:02+02:00
Українські Новини
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок

НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, Курс НБУ, курс долара
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 січня, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 січня, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,1378
1 долар США 24,5984
1 швейцарський франк 25,3762
10 ієн 2,2568
10 російський рубль 3,9237
1 євро 27,121

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 11 коп. в понеділок знизився на 14 коп. до 24,59 UAH/USD.

Також у понеділок, 27 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Тим часом курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 січня на 7,89 коп.

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