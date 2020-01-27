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27 січня 2020, понеділок, 19:41 15
Силові структури 2020-01-27T21:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві затримали "мінера" метро Хрещатик

У Києві затримали "мінера" метро Хрещатик

Анна Рудык
Мінування, Мінер, Хибне мінування, Хрещатик
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

У Києві поліція затримала 37-річного чоловіка, який 25 січня заявив про мінування станції метро "Хрещатик". Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, повідомляється, що прибулі на місце події правоохоронці встановили особу "мінера" і оперативно затримали його.

"37-річний киянин напідпитку повертався додому і підняв шум у під'їзді. Сусід спробував зробити йому зауваження, через що виникла сварка. В результаті чоловік викликав поліцію, але опонент теж відразу зателефонував на спецлінію "102" і повідомив про замінування станції метро", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки станції метро жодних підозрілих предметів або вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Також вирішується питання про направлення його на психіатричну експертизу.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня в Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності".

Раніше, в годину пік Київі станції метро Лісова, Святошино, Житомирська Академмістечко не працювали.

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