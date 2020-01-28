День святого Валентина: традиції в різних країнах

День святого Валентина - досить молоде свято, яке іже має свої національні традиції. Його відзначають у всьому світі, і скрізь є своя родзинка. Українські Новини, які вже розповіли про новорічні традиції в Китаї, вивчили, як у світі святкують День всіх закоханих.

Америка

В Америці цей день відзначають досить давно - з XVIII століття. Але тільки в XIX столітті свято стало популярним завдяки... цукроварам, які стали використовувати більш дешевий цукровий буряк. Набагато більше людей змогли дозволити собі солодощі, і печиво у вигляді сердечок набуло особливої ​​популярності. Звідти масова культура рознесла сучасну традицію святкування: з вітальними листівками, які виготовляють навіть діти.

Франція

Крім листівок-сердечок тут прийнято дарувати цукерки, білизну, романтичні подорожі, рожеві йогурти та інші подарунки зі змістом. Пари зазвичай ходять в ресторани вечеряти при свічках.

Великобританія

Тут валентинки посилають не тільки коханим, але й домашнім улюбленцям. Дітей в цей день наряджають як дорослих. У такому вигляді вони ходять по вулицях від будинку до будинку і співають пісні. За це їм роздають солодощі.

Італія

14 лютого тут називають «солодким днем», тому подарунки тут відповідні: шоколадні цукерки, печиво і мармелад в формі сердечок, пряники в рожевій глазурі, східні солодощі.

Німеччина

У цей день пари, які збираються вступати в шлюб, відвідують церкву і отримують благословення від батьків. Також в цей день призначають заручини і просять руки коханої людини. У цей день дівчата на виданні ворожать: їдять напередодні зварене яйце і йдуть спати. Уві сні до них повинен прийти суджений.

Австралія

Раніше австралійці, які бажали здобути прихильність своїх шанувальниць, дарували їм опудала екзотичних птахів. Зараз мода на подарунки стала гуманнішою, і чоловіки дарують традиційні квіти і цукерки.

Єгипет

У лютому в Єгипті розпал курортного сезону. Святкують тут в основному іноземні туристи, для яких в готелях організовують концертні програми, романтичні вечері, пам'ятні зустрічі. Місцеве мусульманське населення байдуже до дня, названого на честь католицького святого.

Канада

За давньою канадської традицією дівчата можуть самі зробити пропозицію вподобаному хлопцю. Якщо той відмовиться, то з нього зажадають штраф або навіть посадять до в'язниці. Але якщо у такого чоловіка вже є обраниця, то його не карають.

Ісландія

Цей день збігається з язичницьким святом вогню. Молоді люди палять багаття, стрибають через них, а потім дівчата роблять з вугілля прикраси, які дарують вподобаним хлопцям.

Австрія

Тут прийнято їхати в містечко Крумбах, що поруч з Мюнхеном. Там є церква, закладена на честь Святого Валентина. Ще серед австрійських чоловіків є традиція - дарувати своїм обраницям букети квітів, які вона любить найбільше. Вважається, що помилятися з вибором в цей день не можна. А ось дарувати чоловікам подарунки тут не прийнято.

Польща

Як свідчить легенда, саме там жив той самий святий Валентин. Тому закохані намагаються відвідати Познаньську метрополію, де нібито він мешкав. Там знаходяться його ікона, перед якою моляться для щасливого шлюбу.

Японія

Сюди свято теж прийшло із Заходу. 14 лютого тут проводять конкурс на найгучніше зізнання в любові. Правила прості: чоловік або жінка повинні якомога голосніше заявити про свої почуття. Переможці отримують романтичні подарунки. Дівчата і жінки дарують чоловікам шоколадні цукерки. Відповідні подарунки - білий шоколад - жінки зазвичай отримують 14 березня.

Традиції святкування Дня святого Валентина у багатьох народів відрізняються, але об'єднує їх бажання висловити свою любов за допомогою квітів, листівок, цукерок і романтичних вечерь.

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