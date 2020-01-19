Сегодня, 19 декабря, христиане восточного обряда праздную Крещение или Иордан. В этот день, по традиции, люди приходят к реке окунуться в ледяную воду. О том, как происходило утреннее купание сообщает "44.ua". После литургии в храме Рождества Христова на Березняках священник освятил воду на озере Тельбин и все желающие пошли окунаться в водоем. С самого утра в Киеве люди уже активно купаются. На пляже возле озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, обустроили место для купания. Тут был сделан удобный спуск в воду, кабинки для переодевания, а также дежурили спасатели. [gallery-6101] На Гидропарке тоже во всю купались люди. Вода не покрыта льдом, поэтому проруби, как таковой нет — люди окунаются на пляже. [gallery-6102] Напомним, на Крещение в Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест. Ранее Українські Новини писали о том, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение. В прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.