После литургии в храме Рождества Христова на Березняках священник освятил воду на озере Тельбин и все желающие пошли окунаться в водоем.

С самого утра в Киеве люди уже активно купаются. На пляже возле озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, обустроили место для купания. Тут был сделан удобный спуск в воду, кабинки для переодевания, а также дежурили спасатели.