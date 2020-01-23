Православный календарь на февраль: какие главные праздники отметят украинцы

Несмотря на то, что зима в этом году проходит безснежно, а заморозки ожидаются только весной, февраль 2020 года для украинцев будет богат на события. О том, какие церковные праздники ждут Украину расскажут Українські Новини.

В последний месяц зимы верующие будут отмечать важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых - Сретение Господне - на 40-й день после рождения Иисуса Христа.

Кроме того, с первой декады февраля православные начинают подготовку к Великому посту перед Пасхой. Первое из четырех воскресений называют Неделя о мытаре и фарисее, второе - Мясопустная неделя, а за ней уже следует Масленица.

Напомним, нынешний год високосный, поэтому февраль продлится на один "дополнительный" день.

1 февраля - Преподобного Макария Египетского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского. Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.

- Преподобного Макария Египетского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского. Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. 2 февраля - Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Преподобного Евфимия Великого. Скифских мучеников Инны, Пинны и Риммы.

- Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Преподобного Евфимия Великого. Скифских мучеников Инны, Пинны и Риммы. 3 февраля - преподобного Максима Исповедника. Мученика Неофита. Мученицы девы Агнии. Преподобного Максима Грека. Ктиторской и названной "Отрада и утешение", Ватопедских икон Божией Матери.

- преподобного Максима Исповедника. Мученика Неофита. Мученицы девы Агнии. Преподобного Максима Грека. Ктиторской и названной "Отрада и утешение", Ватопедских икон Божией Матери. 4 февраля - апостола Тимофея. Пеподобномученика Анастасия Персеянина. Преподобномученика Анастасия Печерского. Белевского чудотворца преподобного Макария Жабинского.

- апостола Тимофея. Пеподобномученика Анастасия Персеянина. Преподобномученика Анастасия Печерского. Белевского чудотворца преподобного Макария Жабинского. 5 февраля - священномученика Климента, епископа Анкирского. Мученика Агафангела. Собор Костромских святых. Преподобного Геннадия Костромского. День постный.

- священномученика Климента, епископа Анкирского. Мученика Агафангела. Собор Костромских святых. Преподобного Геннадия Костромского. День постный. 6 февраля - преподобной Ксении. Святого Герасима Великопермского. Блаженной Ксении Петербургской. Мученика Иоанна Казанского.

- преподобной Ксении. Святого Герасима Великопермского. Блаженной Ксении Петербургской. Мученика Иоанна Казанского. 7 февраля - святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Святого Моисея, архиепископа Новгородского. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

День постный.

- святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 8 февраля - Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Мучеников Анании и Петра. Преподобного Симеона. Святого Иосифа.

Преподобного Симеона Ветхого.

- Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Мучеников Анании и Петра. Преподобного Симеона. Святого Иосифа. Преподобного Симеона Ветхого. 9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее - первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Перенесение мощей Святого Иоанна Златоуста.

Преподобного Петра Египетского.

- Неделя о мытаре и фарисее - первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Перенесение мощей Святого Иоанна Златоуста. Преподобного Петра Египетского. 10 февраля - преподобного Ефрема Сирина и преподобного Исаака Сирина. Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского. Суморинской-Тотемской иконы Божьей Матери. Сплошная (всеядная) - Церковь освобождает верующих от однодневного поста.

- преподобного Ефрема Сирина и преподобного Исаака Сирина. Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского. Суморинской-Тотемской иконы Божьей Матери. Сплошная (всеядная) - Церковь освобождает верующих от однодневного поста. 11 февраля - Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. Святых Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских. Мученика Романа и иже с ним. Сплошная (всеядная).

- Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. Святых Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских. Мученика Романа и иже с ним. Сплошная (всеядная). 12 февраля - Собор Вселенских учителей и святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Сплошная (всеядная).

- Собор Вселенских учителей и святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Сплошная (всеядная). 13 февраля - Бессребреников мучеников Кира и Иоанна. Мучениц Афанасии и дочерей ее. Святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Сплошная (всеядная).

- Бессребреников мучеников Кира и Иоанна. Мучениц Афанасии и дочерей ее. Святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Сплошная (всеядная). 14 февраля - Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. Мучениц Перпетуи и иже с ней. Преподобного Петра Галатийского. Новомученика

иерея Петра (Скипетрова). Сплошная (всеядная).

- Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. Мучениц Перпетуи и иже с ней. Преподобного Петра Галатийского. Новомученика иерея Петра (Скипетрова). Сплошная (всеядная). 15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса Христа - большой православный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых. Сплошная (всеядная).

- Сретение Господа нашего Иисуса Христа - большой православный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых. Сплошная (всеядная). 16 февраля - Попразднство Сретения Господня. Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноапостола Николая, архиепископа Японского. Благоверного князя Романа Угличского.

- Попразднство Сретения Господня. Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноапостола Николая, архиепископа Японского. Благоверного князя Романа Угличского. 17 февраля - Благоверного князя Георгия Владимирского. Преподобного Кирилла Новоезерского. Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийського. Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Авраамия и Коприя Печензких.

- Благоверного князя Георгия Владимирского. Преподобного Кирилла Новоезерского. Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийського. Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Авраамия и Коприя Печензких. 18 февраля - мученицы Агафьи. Святого Феодосия, архиепископа Черниговского. Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

- мученицы Агафьи. Святого Феодосия, архиепископа Черниговского. Иконы Божией Матери "Взыскание погибших". 19 февраля - преподобного Вукола, епископа Смирнского. Преподобного Варсонофия Великого. Святого Фотия, патриарха Константинопольского. Мученика Иулиана. Мучениц Марфы и Марии. День постный.

- преподобного Вукола, епископа Смирнского. Преподобного Варсонофия Великого. Святого Фотия, патриарха Константинопольского. Мученика Иулиана. Мучениц Марфы и Марии. День постный. 20 февраля - преподобных Парфения, епископа Лампсакийского. Преподобного Луки Елладского. 1003 мучеников Никомидийских.

- преподобных Парфения, епископа Лампсакийского. Преподобного Луки Елладского. 1003 мучеников Никомидийских. 21 февраля - великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца. Святого Саввы II, архиепископа Сербского. День постный.

- великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца. Святого Саввы II, архиепископа Сербского. День постный. 22 февраля - Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобных Панкратия Печерского. Преподобных Никифора и Геннадия Важеезерских.

- Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобных Панкратия Печерского. Преподобных Никифора и Геннадия Важеезерских. 23 февраля - Мясопустная неделя. Иконы Божией Матери "Огневидная".

- Мясопустная неделя. Иконы Божией Матери "Огневидная". 24 февраля - 29 февраля Сырная седмица (Масленица).

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